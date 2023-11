490 Beschäftigte im Werk Krefeld Superabsorber GmbH hat an Wert verloren

Die Nachfrage nach Superabsorbern hat stark nachgelassen. Das Geschäft mit der in Krefeld produzierten und stark Feuchtigkeit aufnehmende Substanz für beispielsweise Babywindeln und Katzenstreu liegt unter dem Vorjahreswert und ist im Ergebnis vor Steuern und Abgaben um fast die Hälfte eingebrochen. Das bereinigte Ergebnis habe sich um 46 Prozent auf 34 Millionen Euro verringert, teilte Evonik Industries im aktuellen Quartalsbericht für die Monate Juli, August und September am gestrigen Dienstag mit. Die Superabsorber GmbH mit Werk in Krefeld und rund 490 Beschäftigten am Bäkerpfad ist Teil des Geschäftsbereichs Performance Materials und soll verkauft werden.