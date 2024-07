Ausbildung in Krefeld Summer Camp bietet optimalen Start ins Berufsleben

Auf Initiative des Verwaltungsausschusses der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein haben verschiedene Netzwerkpartner das Summer Camp für junge Menschen in mit Startschwierigkeiten am Übergang Schule-Beruf ins Leben gerufen. „Ziel des Summer Camps für die Jugendlichen ist es, diese auf den Start ins Berufsleben optimal vorzubereiten und den Einstieg in eine betriebliche Ausbildung zu ermöglichen“, so Stadtdirektor Markus Schön.