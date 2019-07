Stadtteil-Kulturfest : Südbezirk feiert Fest der Kulturen vor Fabrik Heeder

Krefeld Seit mehr als 20 Jahren organisiert die Bezirksvertretung Süd das Stadtteil-Kulturfest, das jetzt auf dem Platz der Wiedervereinigung stattgefunden hat.

Journalistin in der Lokalredaktion Krefeld

Das Leben im Krefelder Südbezirk pulsiert: Davon konnten sich die Besucher des Stadtteil-Kulturfests am Samstag vor der Fabrik Heeder überzeugen. Ein dicht getaktetes Bühnenprogramm mit so unterschiedlichen Auftritten wie tamilischen Tänzen oder einer der Schwerkraft trotzenden Showeinlage der Akrobatentruppe des Freizeitzentrum Süds lockte den gesamten Nachmittag viele Besucher vor die Bühne. Einer der Höhepunkte des Heederfests war eine zauberhafte Bühnenshow der kleinen Recycling-Künstler der Kita Märklinstraße (wir berichteten). Sie zeigten ihre Upcycling-Kunst mit selbstgemachten Papierhüten, Roboterkostümen aus Verpackungsmaterial und vielen anderen Ideen, und gaben Anregungen, was aus nicht mehr benötigten Verpackungen mit etwas Fantasie entstehen kann. Dafür gab es tosenden Applaus.