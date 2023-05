Hilfsangebot an der Schwertstraße in Krefeld Süchtige zieht es zum Drogenkonsumraum

Zwei Monate nach dem Start des Drogenhilfezentrums (DHZ) an der Schwertstraße 80 ziehen Verwaltung und Caritas als Betreiberin eine erste Zwischenauswertung der Startphase. Die Klienten nehmen das Angebot an der Schwertstraße an, sie nutzen den Tagestreff, und auch das medizinische Basisangebot erfreut sich eines wachsenden Zuspruchs. „Besondere Vorfälle hat es im Drogenhilfezentrum bislang nicht gegeben“, so ein Stadtsprecher.