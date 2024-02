Einweisung im Mai Krefeld braucht 1600 Helfer für Europawahl am 9. Juni

Eine Einweisung der Ehrenamtler ist für Ende Mai vorgesehen. Interessierte können sich beim Team der städtischen Abteilung Wahlen melden über das Wahlhelfendenportal www.krefeld.de/wahlhelfer-werden, per E-Mail an wahlhelfende@krefeld.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 16 13. Die Wahlhelfenden bilden Teams, sogenannte Wahlvorstände, die jeweils aus einem Wahlvorsteher und Stellvertreter, einem Schriftführer und Stellvertreter sowie mehreren Beisitzenden bestehen. Sie überwachen aktiv das Wahlgeschehen und sorgen so für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl im jeweiligen Wahlraum. Die Wahlhelfenden prüfen die Wahlberechtigung, geben Stimmzettel aus oder führen das Stimmabgabe-Verzeichnis. Nach Abschluss des Wahlgeschehens, also ab 18 Uhr, ermitteln sie gemeinsam das Wahlergebnis und leiten dies an die Schnellmeldestelle der Wahlzentrale weiter. Für ihren Einsatz erhalten die Wahlhelfenden ein Erfrischungsgeld von bis zu 70 Euro. Nähere Informationen zu Wahlhelfenden gibt es unter https://www.krefeld.de/de/buergerservice/europawahl-2024-wahlhelfende/. Ein Video zur Europawahl steht unter www.krefeld.de/fotos-und-videos.