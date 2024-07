Weihnachtsmarkt Made in Krefeld Weihnachtshütten suchen Betreiber - was man schon jetzt über „MiKS“ rund um St. Dionysius wissen muss

Kunst, Kunsthandwerk und Design gehören auch zum Angebot. Die Hütten dafür können auch wochenweise gemietet werden. Davon haben bisher viele Künstlerinnen und Künstler Gebrauch gemacht, was das Bild auf dem „MiKS“-Markt abwechslungsreich hält. „Für diesen Bereich werden gezielt lokale und regionale Anbieter gesucht, die innovative, kreative Produkte verkaufen. Die Objekte sollen künstlerisch oder handwerklich hergestellt sowie ökologisch nachhaltig sein. Verkauft werden unter anderem innovative Handwerksprodukte, Schmuck, Dekorationsartikel, Schreibwaren, Kleidung und verpackte Genusswaren“, so die Ausschreibung. Weil viele in jedem Jahr mit dabei sind, sind in einigen Zeiträumen die Hütten bereits komplett ausgebucht.