Ein tierisch gelungener Einsatz : Suchhund „Milka“ rettet Uerdinger Mischlingsrüden „Greif“

Krefeld Durch den Einsatz von zwei Tiersuchhunden konnte der Uerdinger Mischling „Greif“ nach vier Tagen vor dem sicheren Tod gerettet werden.

Schnell war der Kontakt mit den Pettrailern aus Essen hergestellt. „Es gehen immer mindestens zwei Personen in den Einsatz“, erklärt Vereinsvorsitzende Mandy van den Borg. „Das ist notwendig, damit sich das Such-Team auf die Arbeit konzentrieren kann. Der Helfer hält dem Team den Rücken frei, sichert Straßen und steht beratend zur Seite.“ Die speziell für die Tiersuche ausgebildete zehnjährige Australian-Shepherd-Hündin „Feline“ nahm anhand von ausgekämmten Haaren den Geruch von „Greif“ auf. Entlang der Bahnhofstraße ging es erst Richtung Bahnhof, auf die andere Seite und wieder entlang der Bahnstrecke zurück. Da es sehr warm war, entschied das Team, den zweiten Suchhund, Nachwuchshund „Milka“, anzusetzen. Die zierliche kroatische Mischlingshündin bestätigte die Spur von „Feline“. Auf der Bahnhofstraße zog „Milka“ plötzlich in einen Garagenhof und blieb vor einem großen Eisentor stehen.

Große Aufregung packte alle Beteiligten, als „Milka“ signalisierte, dass sich „Greif“ in unmittelbarer Nähe befinden musste. Leise rief Besitzerin Nadine Dorau nach ihrem Hund. Dann knackte es tief in den Brombeeren und Hecheln war zu hören. „Greif“ kämpfte sich durch die Hecken bis zum Tor. Schnell sollte der Mischling aus seiner misslichen Lage befreit werden, allerdings kam kein Helfer an ihn heran. Erst Einsatzkräfte der Krefelder Feuerwehr konnten den Hund befreien und mit Wasser versorgen. Unter Tränen schloss ihn seine Familie wieder in die Arme. „Greifs“ Vorderpfote war gebrochen und der Rüde sichtlich geschwächt. Retterin „Milka“ freute sich riesig über den tierischen Fund und natürlich über die Leberwurst als Belohnung für ihren erfolgreichen Sucheinsatz.