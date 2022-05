Wegen Sturm- und Unwetterwarnung : Flüchtlingsunterkunft in Krefeld evakuiert

Update Krefeld Der Deutsche Wetterdienst hat für Krefeld für den Donnerstag eine Sturm- und Unwetterwarnung herausgegeben. Darum müssen die Leichtbauhallen vorsorglich geräumt werden.

Die von der Stadt Krefeld vorübergehend in Leichtbauhallen im Forstwald untergebrachten hilfesuchenden Menschen aus der Ukraine werden am Donnerstag, 19. Mai, ab 13 Uhr vorsichtshalber in die Räumlichkeiten der Schule Bellenweg gebracht. Grund dafür ist eine Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für den Bereich der Stadt Krefeld, bei der auch Windböen in Orkanstärke möglich sein sollen. Das gab die Stadt am Mittag bekannt.