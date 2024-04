Forschung in Krefeld Studenten tüfteln an moderner Pulver-Beschichtung

Wie fühlt sich selbst hergestellte Bodylotion auf der Haut an? Wie lässt sich ein Verdicker für Lebensmittel oder Kosmetik mikrobiologisch herstellen? Und wie gut hält eine Pulverlackschicht? Solchen und weiteren Fragen gingen an der Hochschule Niederrhein (HSNR) in Krefeld jetzt 37 Nachwuchs-Wissenschaftler aus dem Ausland nach. Eine Woche forschten Bachelor-Studierende von europäischen Partnerhochschulen im Rahmen der internationalen Projektwoche am Fachbereich Chemie. Sie stammen aus Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Im Gegenzug sammelten zeitgleich rund 30 HSNR-Studierende Erfahrungen an Partneruniversitäten in Dänemark, Finnland, Belgien und Frankreich.