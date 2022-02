Neue Auszeichnung für Krefeld : Kleine Trophäe, große Themen – Studenten entwerfen Ehrenamtspreis

Krefeld Studenten der Hochschule arbeiten an der neuen Auszeichnung. Bis Ende Februar können die Bürger noch Vorschläge einreichen, wer den Preis erhalten soll.

(RP) Die kleine Trophäe muss am Ende große Themen künstlerisch zum Ausdruck bringen: Mitgefühl, Solidarität und Menschlichkeit, gegenseitige Unterstützung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zwei Design-Studenten der Hochschule Niederrhein arbeiten derzeit an der Visualisierung des Krefelder Ehrenamtspreises: Der Titel „Miteinander füreinander“ soll sich in dem Objekt widerspiegeln. Im Dezember hatte die Verwaltung die neue städtische Auszeichnung öffentlich vorgestellt. Bis Ende Februar können die Bürger noch Vorschläge einreichen, wer den ersten Ehrenamtspreis erhalten soll. Eine Jury unter Vorsitz der früheren Bürgermeisterin Karin Meincke entscheidet über den Preisträger, der im Juni bei einer offiziellen Verleihung die Trophäe in Empfang nimmt. Der Ehrenamtspreis ist mit 5.000 Euro dotiert.