Rund um den Fütingsweg in Krefeld Trafo-Brand sorgt für Stromausfall

Begleitet wurde die zunehmend stärkere Rauchentwicklung von lauten Knallgeräuschen, die Anwohner und Passanten erschreckten. Ihnen bot sich an diesem Nachmittag ein ungewöhnliches Bild. Denn obwohl Einsatzkräfte vor Ort waren, unternahmen sie zunächst nichts. „Wir müssen immer beachten, dass da Hochspannung drauf ist. In der Regel können wir erst löschen, wenn der Trafo spannungsfrei ist, oder mit einem entsprechenden Abstand", erklärte Feuerwehrsprecher Christoph Manten. Denn in einer Transformatorstation wird elektrische Energie der Verteilnetze von mehreren tausend Volt auf die in Haushalten benötigten 230 beziehungsweise 400 Volt umgespannt.