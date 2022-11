Stromausfall in Bockum, Gartenstadt und Elfrath 60.000 Bürger im Krefelder Osten waren ohne Strom

(jon) Nichts geht mehr hieß es unter anderem in Bockum, Gartenstadt und Elfrath: In weiten Teilen von Krefeld ist es am Dienstag, 22. November, zwischen von 14 bis 14.30 Uhr zu einem Stromausfall gekommen. Vor allem das östliche Stadtgebiet war betroffen, in dem rund 60.000 Bürger leben. Lichter und Computer gingen aus, Straßenbahnen standen still, Ampelanlagen funktionierten nicht mehr und auch die Kassensysteme in den Geschäften stellten den Betrieb ein. Es könne sich um einen „Schaltfehler“ gehandelt haben, auch wurde vermutet, dass ein 10.000-Volt-Kabel beschädigt sei. Es sei ein Ereignis im Netzgebiet der SWK gewesen. Einen ähnlichen Stromausfall hatte es bereits Mitte September gegeben. Seitens der Gefahrenabwehr der Stadt Krefeld erfolgte eine enge Abstimmung mit dem Energieversorger sowie eine Warnung der Bevölkerung über Warn-Apps und dem Lokalradio. Durch eine eigens eingerichtete Schalt-Technik zur Welle Niederrhein können Warnungen auch kurzfristig übers Radio verbreitet werden. Die kostenfreie NINA-App schickt bei Gefahr Mitteilungen aufs Mobiltelefon.