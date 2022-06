Historisches Gebäude am Markt : Streit um Terrassenanlage für die Uerdinger Herberzhäuser

Krefeld Die FDP-Fraktion des Stadtrates will alle weiteren Differenzen im Gestaltungsbeirat und im Kultur- und Denkmalausschuss ausräumen.

Die FDP-Stadtratsfraktion erwartet, dass die in der jüngsten Ratssitzung diskutierten Differenzen über die Terrassenanlage für die historischen Herberzhäuser am Uerdinger Markt nach Beratungen im Gestaltungsbeirat und im Kultur- und Denkmalausschuss ausgeräumt werden.

Dabei beziehen sich die Liberalen auf die Äußerung des Architekten, der den Eigentümer des Hauses Nummer 5 bei den Gesprächen mit der Verwaltung begleitet hatte. „Wenn es richtig ist, dass die Terrassenanlage generell akzeptiert wird, aber noch Material und Profilierung geklärt werden müssen, sollten die offenen Fragen spätestens bis zum Beginn der Herbstferien zur Zufriedenheit aller beantwortet sein“, betont FDP-Fraktionsvorsitzender Joachim C. Heitmann. Es sei richtig gewesen, in der jüngsten Ratssitzung in der vergangenen Woche die Ausgestaltung der Terrasse zurückzustellen, also „nicht das Ob, aber das Wie“.