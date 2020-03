Radschnellweg in Krefeld : Sorge um möglichen Verkehrskollaps auf der Buddestraße

Krefeld Das Umsteigen vom Auto aufs Rad soll attraktiver werden, dazu sollen neue Radschnellwege und die Krefelder Promenade beitragen. Doch um die Schließung von Bahnübergängen in Oppum gibt es jetzt Streit.

Die CDU Oppum-Linn will Bürger gegen die von der Verwaltung geplante neue Verkehrsführung im Bereich des Straßenbahnübergangs an der Buddestraße mobilisieren. Am Montag wurden in Oppum rund 2000 Handzettel verteilt, mit dem Anwohner dazu aufgerufen werden, ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, indem sie an der Sitzung des Bauausschusses teilnehmen, der das Thema am Mittwoch auf der Tagesordnung hat.