Streit um Kita-Familienzentren „Familienfeindlich“ – was dran ist an den Vorwürfen der SPD Krefeld gegen die Landesregierung

Es ist ein Spiel über Bande, ein Wahlkampfmanöver und dennoch interessant, weil es um ein wichtiges sozialpolitisches Instrument für Krefeld geht: Familienzentren an Kitas. Die SPD kritisiert, dass die Landesregierung den Ausbau von Familienzentren stoppt – Krefelds SPD-Chefin und Ratsfrau Stella Rütten brandmarkt diesen Schritt als „familien- und sozialpolitisch unverantwortlich“. Zugleich bringt die SPD-Fraktion eine listige Anfrage auf den Weg, die von der Verwaltung verlangt, die Landespolitik quasi offiziell als familienfeindlich zu disqualifizieren. Vielleicht verlockend für die SPD-Spitze in der Verwaltung, aber problematisch. Eine Verwaltung sollte über die Beantwortung von Anfragen keinen Wahlkampf machen; das wäre eine Verletzung des Neutralitätsgebotes. Eine Nachfrage beim Land, was denn nun mit den Familienzentren geplant ist, ergab zudem eine differenzierte Sicht auf die Realität.