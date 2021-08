Sanierung Krefelder Sportanlagen : Streit um Kunstrasen für Traar

Auch die SPD macht sich für einen Kunstrasen in Traar stark. Denn bei Regen ist der jetzige Platz kaum bis gar nicht mehr bespielbar. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld Wann bekommt Traar endlich einen Kunstrasenplatz? Diese Frage treibt die Nutzer der Anlage am Buscher Holzweg um. Sie haben 1.427 Unterschriften gesammelt, um das Vorhaben voranzutreiben. Die Stadt will den Bau trotz des Drucks nicht vorziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Mit einer großen Unterschriftenaktion mit 1.427 Unterzeichnern wollen die Verantwortlichen der am Buscher Holzweg ansässigen Vereine und der Grundschule dafür sorgen, dass die Stadt Krefeld das Bauvorhaben eines Kunstrasenplatzes vorzieht. Die zieht sich auf die objektivierte und festgelegte Reihenfolge der Sportstätten zurück und will andere Sportplätze zunächst sanieren. Für die Traarer ist das vor allem deshalb unverständlich, weil sie überzeugt sind, bereits große Teile der Vorarbeiten geleistet zu haben.

Finanzierungsbeiträge, Baupläne und eigene Arbeiten am Gelände: Die Verantwortlichen rund um die vier Nutzer Grundschule Buscher Holzweg, FC Traar, TV Traar und Verberger TV traten in Vorleistung. „Wir haben viel Arbeit und auch Geld von Privaten und den Vereinen investiert. Es gibt nicht nur die Beachvolleyballfelder, wir haben für die Terrasse eine Überdachung gebaut, es gibt eine Boule-Bahn, ein Schachfeld mit großen, selbstgebauten Holzfiguren, und wir planen Unterstände für Zuschauer am Spielfeld“, erzählt der VTV-Vorsitzende Jan Moertter.

Info Sportstättenkomission sagt Traar-Sanierung zu In der Analyse der Sportstättenkomission war die Anlage am Buscher Holzweg über dem ominösen Strich und wird damit in die Sanierung aufgenommen. Allerdings bekam Traar weniger Punkte als andere Anlagen wie Uerdingen oder Hubert Houben. Diese Anlagen werden nun priorisiert saniert. Dafür sind Millionenbeträge im Haushalt vorgesehen. Die Kosten für den Kunstrasenplatz in Traar sollen nach Angaben der Vereine ungefähr eine Million Euro betragen. Teile davon sollen, so schlagen die Verantwortlichen der Vereine vor, privat finanziert werden, um den Bau zu beschleunigen. Auch dafür übergaben sie 1.427 Unterschriften an Markus Schön.

„Das nächste große Projekt wird dann ein Sportkiosk sein, bei dem Bürger verschiedene Sportgeräte ausleihen können“, berichtet Andreas Stattrop, Vorstand des FC Traar. Doch an einem gewissen Punkt enden die Möglichkeiten der umtriebigen Funktionäre. „Wir gehen das Ganze sehr modular an. Natürlich ist, wie bekannt, unser großes Ziel der Bau der Halle ‚Treffpunkt Traar‘, die allen Beteiligten zugute kommen soll und auch ein Anlaufpunkt für Bürger wäre, die mit Sport wenig oder nichts zu tun haben. Aber als nächsten Schritt würden wir gern einen Kunstrasenplatz bauen. Es kommt jetzt der Winter und damit wieder die Traarer Seenplatte“, erläutert Stattrop.

Dafür sind die Verantwortlichen überzeugt, eine Vorarbeit geleistet zu haben, die rechtfertigt, die Maßnahme vorzuziehen. „Generell unterstützen wir die Sportstättenkomission und die dort festgelegte Reihenfolge. Aber wir haben hier nicht nur Fördertöpfe identifiziert, die einen Bau mit geringen städtischen Mitteln ermöglichen würden. Wir haben einen Landschaftsarchitekten herangezogen, der bereits Pläne ausgearbeitet hat. Wir haben private Gelder akquiriert und auch sonst viel Vorarbeit geleistet. Im Endeffekt werden die Arbeiten von externen Unternehmen ausgeführt. Die Belastung für städtische Mitarbeiter und Kommunalbetrieb ist überschaubar“, sagt Stattrop.

Diese Aussage sorgt bei Sportamtsleiter Oliver Klostermann für Unmut. „Gerade Herr Stattrop, der in der Sportstättenkomission dabei ist, sollte wissen, dass wir eine Reihenfolge nach objektiven Kriterien haben. Außerdem ist die Beantragung einer Förderung nicht mit zwei Kreuzchen und einer Unterschrift getan. Daran sitzt ein Mitarbeiter mehrere Wochen. Die Fördertöpfe von Land und Bund kennen wir. Wir kennen unser Handwerk. Und wir lassen uns ungern durch öffentlichen Druck treiben. Wir wollen auch den anderen Vereinen der Stadt gegenüber fair sein“, sagt er unmissverständlich und fährt fort: „Ich habe Verständnis für Ungeduld, und wir nehmen derzeit viel Geld in die Hand und investieren viel Arbeit in unsere Plätze. Aber wir können 20 Jahre Stau nicht in ein paar Wochen aufarbeiten.“

Auch Stadtdirektor Markus Schön stimmt zu. „Generell finde ich das Engagement dort hervorragend und unterstütze es voll. Auch die Pläne für den Treffpunkt Traar sind eine tolle Sache und sollen ja auch einen ganzheitlichen Quartiersansatz bieten, der weit über den Sport hinaus geht. Aber umso mehr macht es Sinn, die ganze Sache ganzheitlich zu betrachten und zu behandeln. Jetzt im Schnellschuss einen Kunstrasen zu bauen, würde der Sache nicht gerecht“, sagt er und betont ebenfalls: „Wir sind jetzt erst einmal an anderen Anlagen wie Hubert Houben, Sprödental und so weiter dran. Diese wurden in der Priorisierung klar identifiziert und wir bündeln hier alle Ressourcen“, pariert der Stadtdirektor die Vorwürfe aus Traar.