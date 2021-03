Aus den Krefelder Stadtteilen : Debatte über Fahrradstraßen

Bezirksvertreter werden sich am 14. April mit Fahrrad-Themen beschäftigen. Nicht alle sind mit der Umwidmung von Straße einverstanden.

(bk) Es deutete sich schon in der vergangenen Sitzung der Bezirksvertretung Ost an: Nicht alle Bürgervertreter sind damit einverstanden, auf welche Weise Straßen in Krefeld zu Fahrradstraßen umgewidmet werden. Das Thema hat also durchaus Diskussionsbedarf, dem in der auf 14. April verlegten Sitzung nachgekommen werden soll.