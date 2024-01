Ex-OB Gregor Kathstede rüffelt den Vorsitzenden Streit in der CDU um abgelehnte Mitgliedschaften

In der CDU Krefeld rumort es hinter den Kulissen gewaltig. Nun schaltet sich auch Ex-Oberbürgermeister Gregor Kathstede in den Zwist über die Zurückweisung von einem knappen Dutzend Bewerbern für eine Parteimitgliedschaft durch den Kreisvorstand mit dem Vorsitzenden Marc Blondin ein. In einem Brief, der unserer Redaktion vorliegt, an den Vorsitzenden, Ratsherrn und Landtagsabgeordneten spricht der frühere Oberbürgermeister Klartext und drückt sein Unverständnis darüber aus, dass Blondin und seine Mitstreiter „offensichtlich unbescholtene, teilweise stadtbekannte Persönlichkeiten nicht in die CDU aufnehmen zu wollen“.