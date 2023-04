Stillstand in Krefeld Freitag: Streik legt Regionalverkehr der Bahn lahm

Bei zahlreichen Krefelder Pendlern ist am Freitag wieder Geduld gefragt. Wer in den Morgenstunden mit der Bahn fahren will, muss sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Gewerkschaft EVG ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsunternehmen auf. Die bundesweite Arbeitsniederlegung im Nah- und Fernverkehr soll von 3 bis 11 Uhr andauern. Die EVG befindet sich zurzeit in Tarifverhandlungen mit der Bahn und anderen kleineren Bahn- und Verkehrsunternehmen und hat am Mittwoch zu dem Warnstreik aufgerufen. Der DB-Regionalverkehr in Krefeld fällt daher vormittags weitgehend aus. Durch die Begrenzung des Streiks auf den Vormittag setzt die Gewerkschaft nach eigenen Angaben „ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste, sondern die Unternehmen treffen wollen“. Zu verantworten hätten dies die Arbeitgeber, die sich bislang konstruktiven Tarifverhandlungen verweigerten. Ob dies der letzte Warnstreik in der Tarifrunde 2023 sein werde oder ob weitere folgen müssen, liege an den Arbeitgebern.