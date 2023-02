Demo vor dem Rathaus Krefeld streikt in der Verwaltung sowie bei Bussen und Bahnen

Es drohen geschlossene Kitas, der Müll wird nicht abgeholt, Busse und Bahnen bleiben im Depot: Nach der ergebnislosen ersten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst Ende Januar in Potsdam, startet die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mit ersten Warnstreiks am Niederrhein. Am Mittwoch, 15. Februar, werden ganztägig Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Krefeld, der Sparkasse Krefeld, Warnstreiks durchführen.