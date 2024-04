Materiallieferungen gestört Streik in Finnland kostet Outokumpu 80 Millionen Euro

Der politische Streik in Finnland kostet eine Menge Geld – die Gesamtauswirkungen des vierwöchigen Streiks auf das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Abgaben und Abschreibungen (Ebitda) des Stahlkonzerns Outokumpu mit Werk in Krefeld an der Oberschlesienstraße belaufen sich nach Outokumpu-Angaben auf rund 80 Millionen Euro. Außerdem hat der Streik Auswirkungen auf die Lieferketten. Was das für den Standort Krefeld bedeutet, ist unklar. Und der Streik geht weiter: Es sei nun angekündigt worden, dass die politischen Streiks in Finnland eine vierte Woche bis zum 7. April andauern werden. Die geschätzten negativen Auswirkungen dieser zusätzlichen Woche auf das bereinigte Ebitda von Outokumpu beliefen sich auf etwa 15 Millionen Euro. „Wir sind nun in der Lage, die kumulativen Auswirkungen abzumildern“, berichtete ein Sprecher. Die so bezifferten negativen Auswirkungen der zusätzlichen Woche des politischen Streiks seien bereits in besagten rund 80 Millionen Euro eingerechnet. „Auch während des Streiks müssen wir ein Mindestmaß an Betriebsabläufen gewährleisten, um die Sicherheit von Maschinen, Menschen und der Umwelt zu gewährleisten. In der dritten Woche waren wir gezwungen, Notmaßnahmen einzuleiten, um dies sicherzustellen. Die Fortsetzung des Streiks führt zu großer Unsicherheit in unserem Betrieb, ganz zu schweigen von unseren Mitarbeitern und Kunden, und erhöht das Risiko von Geräteschäden und weiteren Ausfällen, da wir während des Streiks keine schützenden Wartungsarbeiten durchführen können“, sagte Niklas Wass, Präsident des Geschäftsbereichs Linie Stainless Europe. Der Großteil der Edelstahl- und Ferrochrom-Betriebe von Outokumpu sowie der Hafen Tornio in Finnland sind seit Beginn des Streiks geschlossen. Der Streik wirkt sich indirekt auch auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in anderen Ländern aus, da die internen Materialflüsse sowohl in Europa als auch in Amerika unterbrochen werden. Der politische Streik richte sich gegen die finnische Regierung und stehe in keinem Zusammenhang mit den Arbeitsbeziehungen von Outokumpu, heißt es. Outokumpu wolle seine Ergebnisse für das erste Quartal dieses Jahres am 7. Mai veröffentlichen.