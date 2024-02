Ganztäge ÖPNV-Behinderung in Krefeld Warnstreik: Busse und Bahnen am Donnerstag mit Notfahrplan

Auf der Linie 042 entfallen die Haltestellen „Werner-Voß-Straße“, „Traarer Straße“, „Pappelstraße“ und „Neukirchener Straße“. Fahrgäste sollten stattdessen die Haltestellen „Elfrather Mühle“ sowie die Ersatzhaltestelle „Magdeburger Straße“ auf der Werner-Voß-Straße nutzen. Auf der Linie 043 entfällt die Haltestelle „Fasanenstraße“ in Fahrtrichtung Uerdingen Bahnhof. Die Linie 044 verkehrt in zwei Teilen: Der planmäßige Schienenersatzverkehr aufgrund der Baumaßnahme an der DB-Brücke an Hausbend zwischen Rheinhafen und Oppum verkehrt auch an diesem Tag ohne Änderungen. Auf dem restlichen Streckenabschnitt von Rembertstraße über Sporthalle Glockenspitz bis Hüls Betriebshof fahren die Busse des Notfahrplanverkehrs der Linie 044 nach der Straßenbahntaktung. Hierbei entfallen die Haltestellen „Sandberg“, „Buddestraße“ und „Glindholzstraße“.