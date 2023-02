GEW und Verdi rufen zu Protesten in Krefeld auf Streik bei Kitas, ÖPNV und Bürgerservice

Die Probleme für Eltern von Kita-Kindern in Krefeld sind programmiert, auch sollten Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs auf festes Schuhwerk statt auf Busse oder Bahnen setzen: Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft für Mittwoch, 15. Februar, ihre organisierten Erzieherinnen und Erzieher in der Seidenstadt zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Ab 9.45 Uhr wird ein ganztägiges Streiklokal vor dem Rathaus auf dem Von-der-Leyen-Platz eingerichtet, erste Kundgebungen sind für zehn Uhr geplant. Verdi wird sich ebenfalls an den Aktionen beteiligen.