Anlaufstelle in der Krefelder Innenstadt Ärgernisse im Kontaktpunkt City melden

Krefeld will die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt Schritt für Schritt verbessern. Davon sollen Besucher wie Bürger, Einzelhändler und Gastronomen gleichermaßen profitieren. Mit dem Alkohol- und dem Bettelverbot seien bereits erste Erfolge erzielt und sichtbar geworden, urteilte Oberbürgermeister Frank Meyer am Dienstag bei der Vorstellung eines neuen Angebots an der Königstraße 114.