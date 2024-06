Neues Angebot in Krefeld Internationale Köstlichkeiten beim ersten Streetfood-Festival

Es soll ein Streetfood-Festival werden, wie es in dieser Form in Krefeld noch nicht stattgefunden hat: groß, bunt, international und mit einem breiten Unterhaltungsprogramm. Am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, präsentieren an die 30 Aussteller aus verschiedenen Ländern rund um die Yayla Arena erstmals internationale Köstlichkeiten. Der Veranstalter, Kevin Friedrichs, erwartet an diesem Wochenende bis zu 20.000 Besucher. „Das wird vermutlich das größte Streetfood-Festival, das es in Krefeld jemals gab“, sagt er.