Kunst in Krefeld Auf der neuen Street-Art-Route mit dem Rad durch Krefeld

Viele tolle Street Art-Kunstwerke sind in den vergangenen Jahren in Krefeld entstanden und können ganz ohne Eintritt und Öffnungszeiten betrachtet werden. Die Kunst im öffentlichen Raum ist neuerdings auch Thema einer Rad-Tour, die die Stadt passend zum Raderlebnistag am Sonntag, 7. Juli, anbietet. Wir haben uns auf den Sattel geschwungen, den Dackel ins Körbchen gepackt und kräftig in die Pedalen getreten, denn die Route ist knapp 30 Kilometer lang.