Straßensperrung in Krefeld : Mann fährt absichtlich mit qualmendem Auto auf Polizeipräsidium zu

Polizeiwagen stehen vor dem Polizeipräsidium Krefeld (Archivbild). Foto: Joachim Niessen

Krefeld In Krefeld hat ein Mann eine Flüssigkeit in seinem Auto ausgeschüttet und ihn offenbar in Brand gesteckt. Dann ist er mit dem qualmenden Fahrzeug bis vor das Polizeipräsidium gefahren. Der 32-Jährige wurde festgenommen. Es gibt Straßensperren.

In der Nacht zu Mittwoch gegen 23.30 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Mannin der Nähe des Polizeipräsidiums Krefeld, berichtet die Polizei. Der Mann schüttete demnach aus einem Kanister eine Flüssigkeit in ein Auto. Dann setzte er sich in den schwarzen Peugeot 206 und fuhr mit dem qualmenden Wagen bis vor den Haupteingang der Behörde. „Dort stieg er aus und verließ die Örtlichkeit fluchtartig“, berichtet die Polizei.

Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die den Brand im Fahrzeug löschte. Außerdem sei ein weiterer Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit in dem Kleinwagen gefunden worden. Das Polizeipräsidium Essen übernahm wegen der unklaren Lage den Einsatz.

Nach einer Fahndung konnte ein 32- jähriger Krefelder mit deutsch-russischer Staatsangehörigkeit, der mit dem Auto in Verbindung gebracht werden konnte, vorläufig festgenommen werden. Derzeit wird der Mann vernommen.

Die Polizei hat für die Tatortaufnahme die Straße Nordwall zwischen Friedrichsplatz und Steckendorfer Straße gesperrt.

(top)