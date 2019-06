Straßenkünstler in der Krefelder Innenstadt : Die Straße ist sein Atelier

Ein gewohnter Anblick für den Krefelder: Ewald Münnekehoff sitzt seit zwanzig Jahren auf der Hochstraße und zeichnet. Foto: Natalie Urbig

Krefeld Wer in der Krefelder Innenstadt unterwegs ist, hat ihn sicher schon gesehen. Tag für Tag sitzt Ewald Münnekehoff mit seinen Hunden auf der Hochstraße und malt. In einem Gespräch erzählt er seine Geschichte, spricht von seiner Krankheit und auch, was die Kunst für ihn bedeutet.

Es ist ein warmer Tag im Frühsommer. Auf der Hochstraße hetzen die Menschen in ihren Feierabend. Doch da ist einer, an dem der Trubel abprallt. Er sitzt am Rand der Fußgängerzone, auf seinem Schoß liegt ein Zeichenbrett. Der 52-Jährige überlegt. Noch ist das Papier vor ihm leer, nur ein Foto, das in die obere Ecke gepinnt wurde, verrät, das bald ein kleiner Junge die Seite füllen soll. Prüfend setzt der Mann seinen Stift an. „Ich weiß nicht, ob ich hier beginnen soll“, er dreht seinen Block in die Waagerechte, „oder lieber hier?“

Wer in der Krefelder Innenstadt unterwegs war, hat ihn sicher schon einmal bemerkt. Den Mann, der dort mit seinen drei Hunden auf der Hochstraße sitzt und malt. Immerhin ist er schon seit 20 Jahren da, so erzählt es der 52-Jährige, der sich als Ewald Münnekehoff vorstellt. Und während die Passanten an ihm vorbeilaufen, beginnt er, aus seinem Leben zu erzählen. Aufgewachsen ist er in Krefeld-Fischeln, er hat mehrere Geschwister und früher in einer Fleischfabrik gearbeitet. „Da muss ich mir etwas eingefangen haben“, sagt er. Münnekehoff bekam eine Infektion, die seine Bandscheibe regelrecht zerfressen habe. „Vier Wochen durfte ich nur liegen, sechs Wochen musste ich ein Korsett tragen“, erinnert er sich. Damals war er 31 Jahre alt. Vollständig ausgeheilt sei seine Krankheit nie. Münnekehoff wurde Frührentner.

Info Wenn Kunst auf die Straße zieht Lieblingskünstler Der Surrealist Dali hat es dem Krefelder besonders angetan. Ab und an versuche er, ähnliche Werke zu schaffen. Straßenkünstler Dazu zählen Akrobaten und Artisten, bildende Künstler, Straßenmusiker und das Straßentheater. Oft treten sie im Covent Garden in London oder auf den Ramblas in Barcelona auf.

In jenen Tagen begann er zu malen. Erst für sich, dann meldeten sich Bekannte, die auch „so ein Bild“ wollten. Gelernt hat Münnekehof das Malen nie. „Es lag mir immer schon im Blut“, sagt er, „ich hätte nur nie geglaubt, dass es einmal zum Tragen kommt.“ An einem Sommertag hat er sich mit seinen Zeichensachen in die Stadt gesetzt und Rosen skizziert. Nach und nach sprachen ihn auch Fremde auf seine Malerei an. „Ich fühlte mich endlich wieder gebraucht“, sagt Münnekehoff.

Seitdem ist die Straße sein Atelier Dort richtet er sich am Nachmittag mit seiner Decke, seinen drei Hunden und Zeichenutensilien ein. Etwa drei Stunden bleibt er und malt. „Das Licht ist hier besser als in meiner Wohnung und ich habe hier mehr Platz“, sagt er. Außerdem bekommt er auf der Straße seine Aufträge. Das funktioniert so: Menschen sprechen ihn an, lassen eine Fotografie und eine Anzahlung da. In all den Jahren hat der 52-Jährige viele Erfahrungen gemacht, einige hundert Bilder in den zwanzig Jahren gemalt. Meist sind es Tiere, Menschen oder auch Pflanzen, die er aufs Papier bringt. „Neulich habe ich für eine Frau ihre Therapiepferde gemalt.“ Ab und an entwerfe er aber auch „Fantasiebilder“ – „ein bisschen im Dali-Stil.“ Besonders viel habe er um die Weihnachtszeit zu tun.

Von den Einnahmen leben kann er nicht. Sie sind ein kleiner Zusatz zu der Unterstützung, die er bezieht. Ohnehin ist für Münnekehoff der schönste Lohn, wenn sich seine Kunden freuen. Wie lange er an einem Bild arbeitet, das kann der 52-Jährige nicht genau beantworten. „Das kommt immer drauf an, mal eine Woche mal zwei.“ Denn so ein Atelier im Freien hat auch Nachteile. Der Straßenmaler ist auf gutes Wetter angewiesen und auch darauf, dass sich seine Hunde benehmen.