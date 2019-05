Straßenbelag wird erneuert : Straßenbauarbeiten an Ritter- und Neue Ritterstraße

Krefeld Ortskundige Verkehrsteilnehmer sollten beide Straßen während des Sanierungszeitraums umfahren.

Da die Arbeiten wetterabhängig sind und nur bei relativ trockenem Wetter ausgeführt werden können, konnte das Ziel, die Baustellen am vergangenen Wochenende fertigzustellen, nicht eingehalten werden. Die wesentlichen Bauarbeiten werden deshalb am kommenden Wochenende unter Vollsperrung ausgeführt. Für die Kaltasphaltarbeiten sind Vollsperrungen möglich bis zum heutigen Samstag, 25. Mai, 6 Uhr sowie von Samstag, 21 Uhr bis Montag, 27. Mai, 4 Uhr. Die Zufahrt zum Supermarkt bleibt am Samstagvormittag möglich. Bei guten Witterungsverhältnissen dürften die Arbeiten an diesen Tagen beendet werden.