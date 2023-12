Autoren-Duo Andreas Storz und Helmuth Bayen Seltenes Bild vom ursprünglichen Bahnhof – Krefelds Geschichte in Postkarten erzählt

Die Spannweite der Jahre, die in diesem Buch abgebildet ist, reicht bis ins Jahr 1911: Gezeigt wird ein Blick in die historische Gaststätte Herbst Pitt nach der Eröffnung unter Führung des mittlerweile verstorbenen in Krefeld legendären Gastronomen Klaus Rudolph. Nach gut einem Jahr hörte er wieder auf. Schade. Solche „Schade“-Gedanken oder „Ach ja“-Momente oder leise „Das wusste ich aber nicht“-Ausbrüche beschert das neue Buch des Autoren-Duos Andreas Storz und Helmuth Bayen dem Leser zuhauf. Das Konzept ist bekanntlich puristisch: Gezeigt werden vor allem Postkarten, teils Fotos, selten Dokumente wie Rechnungen – und eben so wird über kurze Bildunterschriften Geschichte erzählt.