Vereinssport in Krefeld : Stimmungsvolles Nachtsegeln auf dem Elfrather See

Krefeld Bunt beleuchtet schipperten die Boote des Segel-Clubs-Crefeld am Freitagabend auf den Elfrather See hinaus. Mit dem Nachtsegeln beginnt die Wintersaison.

(bk) Während in Bockum Kinder mit ihren Martinslaternen unterwegs waren, leuchteten am Freitagabend auch Segelboote auf dem Elfrather See in allen Farben. Die Boote des Segel-Clubs-Crefeld (SCCR) erstrahlten vom Rumpf bis in die Mastspitze. Beim Laternensegeln schmückten über 30, meist Kinder-Crews, ihre schwimmenden Gefährte und segelten in die Nacht hinein.