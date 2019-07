Auf Burg Linn : Ein Jazz-Abend im Wechsel der Gefühle

Info

Foto: actmusic.com

Michael Wollny, geboren 1978 in Schweinfurt, ist ein vielfach ausgezeichneter deutscher Jazzpianist.

2007 erschien sein hochgelobtes erstes Soloalbum „Hexentanz“. Wollny war 2018 erster Artist in Residence in der Festival-Geschichte des Elbjazz und ist Professor an der Hochschule für Musik und Theater in Leibzig.