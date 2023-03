Notfahrplan in Krefeld Stillstand beim ÖPNV — Demo fürs Klima

Krefeld · Verdi legte am Freitag den Nahverkehr in der Seidenstadt in weiten Bereichen still. Ein Demonstrationszug der Fridays for Future-Bewegung durch Krefeld unterstützte den globalen Klimastreik.

03.03.2023, 17:30 Uhr

Am frühen Nachmittag zogen rund 200 Aktivisten von Fridays For Future beim zwölften globalen Klimastreik mit Plakaten und Spruchbändern durch die Krefelder Innenstadt. Thema war die Mobilitätswende. Bundesweit gab es am Freitag mehr als 200 solcher Aktionen. Foto: Samla