Krefelder Stillberaterin klärt auf Diese Ammenmärchen kursieren rund ums Stillen

Der technische Fortschritt hat viele hilfreiche Gadgets hervorgebracht – nicht zuletzt das Smartphone, ohne das kaum noch jemand aus dem Haus geht. Doch wenn es ums Thema Stillen geht, dann ist das Smartphone eher Fluch als Segen. Denn als wäre das Thema Stillen nicht schon sensibel genug, kann das Mobiltelefon bei Müttern dafür sorgen, dass im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts mehr läuft. Hinzu kommen Klischees und Ammenmärchen rund ums Stillen – Stillprobleme können die Folge sein. „Und die entstehen meist im Kopf, nicht in der Brust“, weiß die Krefelder Stillberaterin Ute Voß. Die gelernte Krankenschwester ist seit mehr als 20 Jahren freiberufliche Stillberaterin IBCLC und kümmert sich seit 2020 um die Wöchnerinnen im Helios Klinikum. Sie kennt die Fallen, in die viele junge Eltern in der ersten Zeit mit Baby tappen können.