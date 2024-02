Stadt will „Stillfreundliche Kommune“ werden Still- und Wickelraum im Krefelder Rathaus

Krefeld bietet Möglichkeiten. Für junge Familien hat der Fachbereich Gesundheit jetzt einen neuen Still- und Wickelbereich eingerichtet. Im Gesundheitsamt an der Gartenstraße 32 können Eltern in einem geschützten Bereich bei den Kindern die Windeln wechseln und Mütter können dort ihr Baby stillen. Gesundheitsdezernentin Sabine Lauxen hat dies im jüngsten Fachausschuss bekannt gemacht. „Ein geschützter Bereich zum Stillen ist in öffentlichen Einrichtungen nicht immer leicht zu finden. Für Familien bieten wir jetzt in unserem neuen Still- und Wickelraum ein neues Angebot und stellen uns damit familienfreundlicher auf“, sagt die Beigeordnete.