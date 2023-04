Alarm in Linn Stichflamme aus Gastank im Hafen

Krefeld · Die Feuerwehr wurde am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr nach Linn zu einem Gastankbrand in den Rheinhafen gerufen. Verletzt wurde niemand. Ein frei stehender Außenank mit rund 2700 Litern Fassungsvermögen hatte an der Bataverstraße Feuer gefangen.

23.04.2023, 12:36 Uhr

An der Bataverstraße brannte am Samstag ein Gastank. Foto: Alex Forstreuter

Eine Stichflamme schoss beim Eintreffen der ersten Kräfte aus dem Domdeckel. Umgehend begann die Wehr den Tank zu kühlen. Ein Feuerwehrmann schaffte es, den Tank abzuschiebern. Im Anschluss mussten noch umfassende Kühlungsmaßnahmen durchgeführt werden. Warum der Tank Feuer gefangen hatte ist unklar. Zu Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Feuerwehr bisher keine Angaben.

(jon)