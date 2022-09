Kleine und große Königinnen und Könige waren in Krefeld unterwegs : Krefelder Sternsinger sammelten 78.185,57 Euro

Krefeld Auch im zweiten Aktionsjahr in Folge mussten die Sternsinger wegen der Corona-Pandemie vielfach auf die traditionellen Hausbesuche verzichten.

(jon) Die Sternsinger haben trotz der Einschränkungen im zweiten Corona-Winter ein beeindruckendes Sammelergebnis erzielt. 1.273.345,09 Euro kamen im Bistum bei der 64. Aktion Dreikönigssingen zusammen, über 200.000 Euro mehr als im Vorjahr. 78.185,57 Euro steuerten die Sternsinger in Krefeld bei, 94.903,23 waren es zwölf Monate zuvor gewesen. Auch im zweiten Aktionsjahr in Folge mussten die Sternsinger wegen der Corona-Pandemie vielfach auf die traditionellen Hausbesuche verzichten. Die Verteilung von Segensbriefen, Sternsinger-Stände an belebten Orten oder Sternsinger-Drive-ins – dank der 2021 bereits gesammelten Erfahrungen gelang es den Begleitenden gemeinsam mit ihren Sternsingergruppen erneut, alternative und kontaktarme Aktionsformen vor Ort umzusetzen. Die Träger der Aktion Dreikönigssingen, das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), sind dankbar für diesen Einsatz der vielen kleinen und großen Königinnen und Könige.

„Der Segen der Sternsinger hat trotz schwieriger Bedingungen erneut die Menschen erreicht. Die Sternsingerinnen und Sternsinger haben gemeinsam mit ihren Begleitenden wieder Großes geschafft. Dafür gebührt ihnen Lob, Respekt und ein herzliches Dankeschön“, so Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks. „Es ist beeindruckend, dass die jungen Menschen in den Gemeinden bereits im zweiten Jahr in Folge die Herausforderung angenommen haben, ihre Aktion auf ungewöhnlichen Wegen zu organisieren“, so Domvikar Stefan Ottersbach, BDKJ-Bundespräses. „Für ihren Einsatz und für das tolle Ergebnis gilt allen unser großer Dank.“