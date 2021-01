Sternsinger in Krefeld : Mit einer Sternlänge Abstand

Paul, Jan, Lea, Frida, Max und Joshua (v.l.) von der Uerdinger Gemeinde St. Paul ziehen trotz Corona als Sternsinger los und sammeln Spenden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Sternsingen auf Abstand: Die katholischen Gemeinden in Krefeld haben sind kreativ geworden, um die Spendenaktion trotz Corona durchführen zu können. Wir haben die wichtigsten Termine zusammen getragen.

„Sternsingen – aber sicher“: Bei den katholischen Gemeinden war viel Kreativität gefragt, um dieses Motto umzusetzen und die schöne Tradition des Sternsingens auch unter Coronabedingungen weiterleben zu lassen. Von Haustürbesuchen ohne Singen und Süßigkeiten bis hin zu Auftritten der Sternsinger-Kinder auf dem Wochenmarkt wird es in den kommenden Tagen im gesamten Stadtgebiet die Möglichkeit geben, „Caspar, Melchior und Balthasar“ zu erleben und den Darstellern Spenden für den guten Zweck – häufig Entwicklungshilfeprojekte – zu überreichen. Für die Haustüren gibt es in diesem Jahr einen Segensaufkleber.

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Nikolaus mit ihren Kirchen in Elfrath, Gartenstadt, Hohenbudberg, Uerdingen, Linn und Gellep-Stratum sind auf öffentlichen Plätzen unterwegs. Am Samstag, 9. Januar, werden die Kinder ab ca. 10.30 Uhr auf dem Insterburger Platz, später dann am Einkaufszentrum Gartenstadt sowie auf dem Wochenenmarkt Am Röttgen sammeln und Segen anbieten. Um 17.30 Uhr findet ein Ökumenischer Gottesdienst Pius-Lukas-Kirche statt. Am Sonntag, den 10.Januar singen die Sternsinger nach jedem Gottesdienst vor den Türen der Kirchen der Gemeinde. In Linn werden die Kinder am Freitag, 8. Januar, unterwegs sein. Gegen 15 Uhr findet das Singen, Sammeln und Verteilen des Segens auf dem Vorplatz der Linner Burg statt. Am Samstag, 9. Januar, besuchen die Sternsinger um 10 Uhr den Wochenmarkt am Danziger Platz. Zusätzlich findet am Samstag nach der Vorabendmesse in St. Mariä Himmelfahrt und am Sonntag nach der Messe in St. Margareta vor der Kirchentür das Singen, die Sammlung und das Austeilen des Segens statt.

Info Spenden für Kinder in der Ukraine Beispielland für die Sternsinger-Spendenaktion ist in diesem Jahr die Ukraine. Zahlreiche Kinder in der Ukraine wachsen ohne Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, weil diese im Ausland arbeiten. Studien zeigen, dass die lange Abwesenheit der Eltern den Kindern emotional und sozial schadet. Sie fühlen sich verlassen und vernachlässigt, haben häufig Probleme in der Schule. Viele Kirchengemeinde in Krefeld haben weitere Hilfsprojekte, die sie teils seit vielen Jahren unterstützen.

Den Sternsingern der GDG Mitte können Gläubige am Sonntag, 3. Januar, um 10 Uhr, 11.30 Uhr und 18 Uhr sowie am Mittwoch, 6. Januar, um 10 Uhr an der Dionysiuskirche begegnen, eine Spende abgeben und den Segen zum Aufkleben mit nach Hause nehmen. In St. Josef sind die Sternsinger ebenfalls am Mittwoch, 6. Januar, und zwar ab 19 Uhr in und nach der Messe anzutreffen.

Die Gemeinde Maria Frieden im Krefelder Süden hat eine Reihe unterschiedlicher Aktionen organisiert. Für St. Clemens wurden im Dezember in Fischeln rund 820 Sternsinger-Briefe an die Haushalte verteilt, die in den vergangenen Jahren von Kindern und Jugendlichen aus St. Clemens als Sternsinger besucht wurden. In den Briefen waren ein gesegneter Sternsinger-Aufkleber oder ein Stückchen Kreide, mit dem der Segensgruß selbst an die Haustür geschrieben werden kann. Zur Unterstützung der Hilfsprojekte lag ein Spendentütchen bei, das bis zum 10. Januar während der Messen ins Sternsinger-Kollektenkörbchen gelegt oder in den Briefkasten des Pfarrbüros an der Clemensstraße 10 eingeworfen werden kann. Für Gemeindemitglieder, die traditionell die Krefelder Tafel mit alkoholfreien Süßigkeiten unterstützen möchten, stehen im Neuen Jahr in St. Clemens während der Messen Körbe bereit.

Herz Jesu in Königshof plant, mit drei Kindern plus einem erwachsenen Begleiter in kleinen Gruppen zu gehen – mit möglichst wenigen „Haushalten“ pro Gruppe. Für die Besuche konnten sich die Königshofer zuvor anmelden. Die Sternsinger sind am Sonntag, 3. Januar, und Montag, 4. Januar, zwischen 16 und 19 Uhr in Kleinstgruppen unter Wahrung ader AHA-Regeln unterwegs. Zu den Türen wird „eine Sternlänge“ Abstand gehalten, aufs Singen wird verzichtet.

In St. Bonifatius werden am Samstag, 2. Januar, zwischen 16 Uhr und 18 Uhr „Sternsingerfenster“ geöffnet. Gläubige sind eingeladen, die möglichen drei Treffpunkte zu besuchen. Dort kann man auch die Spende für die Aktion Dreikönigssingen abgeben. Den Segen für Zuhause erhalten die Gläubigen in Form eines Aufklebers. Die Treffpunkte sind: 16.15 Uhr vor dem Haus Thüringer Straße 27, um 16.45 Uhr vor dem Haus Siedlergarten 41 sowie um 17.30 Uhr vor der Kirche St. Bonifatius mit kurzem Gang zur Krippe.

Bei der Pfarrgemeinde St. Augustinus gibt es ein „Sternsinger to go“, also „Sternsinger zum Mitnehmen“. Das sind kleine Tütchen, in denen neben Kreide und Aufkleber auch ein Infoflyer und eine Überraschung enthalten sind. Bis zum 16. Januar gibt es die Möglichkeit, diesen Segen aus dem Sonntagsgottesdienst in einer der drei Kirchen mitzunehmen, wo er von einer Sternsinger-Familie vor der Tür verteilt wird.

In der Pfarrgemeinde Heiligste Dreifaltigkeit wird in den Gottesdiensten am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Januar, für die Sternsingeraktion gesammelt. Gläubige können dort dann auch den Segensaufkleber mitnehmen. Der zentrale Sternsinger-Gottesdienst findet voraussichtlich am Sonntag, 10. Januar, um 11:30 Uhr in der Kirche St. Thomas Morus statt. Für diesen Gottesdienst bittet die Gemeinde um Anmeldung per E-Mail an „muellers.pastoral@gmx.de“. In St. Cyriakus in Hüls liegen nach der Aussendungsmesse am Freitag, 1. Januar, 15.30 Uhr, Segensaufkleber nach dem Gottesdienst an den Spendenkörbchen bereit sowie zu den Öffnungszeiten der Kirche an der Krippe aus.

Für den Besuch der Sternsinger der Pfarrei St. Christopherus konnten Gemeindemitglieder sich anmelden. Die Kinder kommen – unter Einhaltung der AHA-Regeln – an die Haustür, werden jedoch nicht singen und auch das Austeilen von Süßigkeiten als Belohnung ist nicht erlaubt. Die Gemeinde weist darauf hin, dass auch ohne Besuch der Sternsinger für die Hilfsprojekte gespendet werden kann, zum Beispiel über das Konto der Pfarrei. Für Christus König sind die Sternsinger am Samstag, 2. Januar bis Mittwoch, 6.Januar unterwegs. Im Bereich St. Gertrudis sind die Kinder am Samstag, 9. Januar unterwegs.

Die Aktion für Herz Jesu findet am Samstag, 9. Januar, sowie am Sonntag, 10. Januar, statt, rund um St. Hubertus am Sonntag, 10. Januar. Für St. Josef in Traar sind die Kinder am Sonntag, 10. Januar, unterwegs.