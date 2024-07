Anmeldung ab sofort möglich Krefelder Sternlauf zum Hospiz am Blumenplatz

„Wir freuen uns sehr, dass dieser Lauf jetzt so eine feste Tradition in Krefeld ist. Die Gäste, die an diesem Tag in der Lage sind, kommen gerne herunter und genießen die Gesellschaft der vielen Menschen“, so Hospizleiter Alexander Henes und Professor Roland Besser von der Hospiz-Stiftung Krefeld. Es sei für sie und ihre Angehörigen ein starkes Zeichen der Unterstützung in der schwierigen Zeit von Krankheit und Tod. Das Hospiz verwendet die Spenden für Angebote und Therapien, die nicht über den Pflegesatz der Kassen finanziert werden.