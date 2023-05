Tierfund im Gebüsch Sterbender Hund – Polizei ist optimistisch, den Besitzer zu finden

Die Polizei kommt in dem Fall des Hundes voran, der auf den Tod verletzt und verwahrlost sterbend in einem Gebüsch gefunden wurde. Wie berichtet, hatte ein Rentner das Tier am Samstag, 13. Mai, gegen 14.45 Uhr am Baackesweg entdeckt. Die Polizei ist nun voller Hoffnung, den Besitzer zu ermitteln, um zu klären, wie das Tier dorthin gekommen ist. Das Tier war schwer verletzt und hatte zahlreiche Knochenbrüche, es war schwer dehydriert und schwer an Krebs erkrankt. Der Hund wurde schließlich eingeschläfert, um ihn von seinem Leid zu erlösen. Helfen konnte man nicht mehr.