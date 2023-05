Sterbender Hund im Gebüsch Peta setzt 1000 Euro Belohnung aus

Die Tierschutzorganisation Peta bietet 1000 Euro Belohnung für Hinweise: Am vergangenen Samstag, 13. Mai, war eine ausgesetzte Hündin in Krefeld entdeckt worden. Ein Zeuge hatte die Vierbeinerin gegen 14.45 Uhr in einem Gebüsch am Baackesweg gefunden. Sie lag auf einer Decke und befand sich in einem schlechten Allgemeinzustand. Die Polizei und die Tierrettung brachten die Hündin in eine Tierklinik. Dort wurde festgestellt, dass sie stark dehydriert war und Frakturen am gesamten Körper hatte. Zudem wurden Metastasen in ihrem Körper diagnostiziert. Aufgrund ihres Zustandes wurde die Hündin eingeschläfert.