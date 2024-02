Strategische Ziele und Handlungsfelder Krefeld stellt Leitbild für die City vor – „Mehr Stadt zum Leben“

Info

Bereits seit 2010 werden in der Innenstadt auf Basis der Fördermittel aus der Städtebauförderung Maßnahmen durchgeführt. In der südlichen Innenstadt beispielsweise wurden diverse Aufwertungen vorgenommen. Die Wiederbelebung der Shedhalle, die Umgestaltung der Corneliusstraße, die Umlegung des Bolzplatzes an den Deutschen Ring oder die Baumpflanzungen und die Platzgestaltung auf der Lewerentzstraße wurden aus dem Programm finanziert. Auch das Hof- und Fassadenprogramm, das inzwischen mehr als 170 Mal in der Innenstadt genutzt wurde, wird über das Programm getragen. Die gesamte Vorlage inklusive der Leitlinien ist online im Ratsportal, im Termin zur Bezirksvertretung Mitte am 29. Februar, abrufbar unter https://ris.krefeld.de/