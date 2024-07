Deutsche Bahn streicht für Krefeld ICE nach Berlin Steinmetz fordert Bau einer Zugstrecke Krefeld-Venlo

Die Deusche Bahn ist eine bevorzugte Adresse für Hohn und Spott. International geriet sie zuletzt während der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland in die Kritik, weil sie dem Ansturm ausländischer Fans nicht gewachsen war. Nunmehr kündigte die Deutsche Bahn unter anderem an, dass Krefeld ab dem 5. August auf einen von heute noch zwei täglich fahrenden ICE auf dem Weg in die Bundeshauptstadt Berlin verzichten müsse. Zumindest so lange, bis sie umfangreiche erste Arbeiten an ihrer Infrastruktur abgeschlossen habe.