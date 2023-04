Tat geschah am Donnerstag gegen 21 Uhr Stein durchschlägt Fahrgastscheibe von Straßenbahn

Die Kripo sucht Zeugen: Am Donnerstagabend, 20. April, war die Straßenbahnlinie U76 kurz vor 21 Uhr in Richtung Krefelder Innenstadt unterwegs. Bei voller Fahrt und circa 300 Meter vor der Haltestelle „Königshof“ hörten mehrere Insassen plötzlich einen lauten Knall. Anschließend machten sie den Bahnfahrer darauf aufmerksam. An der Haltestelle stellten Fahrer und Insassen dann jeweils ein Loch in zwei gegenüberliegenden Fahrgastscheiben fest. Auf dem Boden der Straßenbahn fanden sie Teile eines Steins, unterhalb der möglichen Flugbahn des augenscheinlichen Geschosses. Verletzt wurde niemand. Die Beteiligten informierten die Polizei. Während der Fahndung gab ein Spaziergänger an, dass er einen Mann aus einem Gebüsch habe springen und weglaufen sehen. Er trug einen grauen Jogginganzug, mit einem roten Emblem im Brustbereich. Ein weiterer Zeuge gab an, einen Mann mit solch einem Jogginganzug ebenfalls gesehen zu haben. Er fuhr auf einem Fahrrad auf der Oberbruchstraße in Richtung Hafelsstraße, hat eine korpulente Statur und eine Glatze. Hinweise an die Polizei, Ruf 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de