Serie Fahrrad : Unterwegs mit dem E-Tandem

Krefeld Renate und Stefan Decker fahren zu zweit auf einem Fahrrad: einem Tandem mit Elektromotor.

Das Wort Tandem stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Hintereinander“. Die Bezeichnung für den Vordermann ist „Captain“, für den Hintermann „Stoker“ (Heizer) – angelehnt an die Besatzung einer Dampflok. Erste Tandems wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts gebaut. In den 1930er Jahren erlebte das Tandemfahren einen Boom.

„Bei einem Ausflug zur Zeche Zollverein sind wir dann zum ersten Mal mit einem Tandem gefahren, das man dort mieten konnte, erzählt der 54-Jährige. „Renate war Beifahrerin – und plötzlich hat ihr das Radeln Spaß gemacht.“ Dieser Tag war das Schlüsselerlebnis in Sachen Tandem für die beiden. Kurze Zeit später steht das eigene in der Garage. Renate Decker fühlt sich auf ihrer Position als Beifahrerin endlich wohl. „Jetzt kann ich einfach hinten draufsitzen, muss nur treten, bin mittendrin und brauche mich um nichts anders kümmern“, erzählt sie.

Die Fahrtechnik sei zunächst etwas gewöhnungsbedürftig. Fahrer und Beifahrer als Team müssen sich einspielen und das Gefühl fürs Tandemfahren bekommen. „Der Beifahrer muss zum Beispiel beim Anfahren die Füße auf den Pedalen lassen und sich später mit in die Kurven legen, so ähnlich wie beim Motorrad“, sagt Renate Decker. „Und man muss sich natürlich auf den Vordermann verlassen.“ Vor allem beim Antreten sei die Elektrokraft willkommene Unterstützung, um zügig in Schwung zu kommen. Fürs bequeme Sitzen hinten haben die beiden den Sportlenker durch einen hohen BMX-Lenker ersetzt. „Es ist auch wichtig, miteinander zu kommunizieren“, merkt Renate Decker an. „Der Vordermann muss rechtzeitig ankündigen, wenn ein Schlagloch kommt, sonst schüttelt es einen zu sehr durch.“ Das Umkurven von Sperrgittern sei in der Fahrpraxis nicht ganz einfach, erzählen die beiden. „Dann kommt es auch darauf an, dass der Hintermann sich ganz schmal macht.“