Karneval in Krefeld : Stefan II. und Nicole II. führen Hülser Jecken

Krefeld Bis zur letzten Minute wurde die Spannung aufrecht erhalten: Stefan II. und Nicole II. (Erlenwein) sind das neue Hülser Prinzenpaar.

Mit vielen kleinen Hinweisen im „Prinzentagebuch“ auf der Webseite des Sechserrates hatten die beiden die Hülser Jecken über Monate neugierig gemacht und zum Mitraten eingeladen. Einige wenige lagen zwar mit ihrem Tipp richtig, doch bis zur Proklamation am Samstag blieb es ein gut gehütetes Geheimnis, dass das Hülser Lehrer-Ehepaar die Jecken des Stadtteils durch die Session führt. Die Session steht unter dem Motto „Janz dünn drüber“. Für das Prinzenpaar hat die karnevalistische Zahl 11 übrigens eine große Bedeutung: Es feierte am 11.11. 2019 seinen 11. Hochzeitstag.

Stefan II. und Nicole II. wurden am Samstag unter jubelnden „Breetlook“- Rufen in ihr Amt eingeführt, nachdem das alte Prinzenpaar Klaus II. und Nicki I. (Hombergs) verabschiedet worden war und die beiden von ihren Erlebnissen im närrischen Geschehen berichtet hatten. Offiziell bleibt das Prinzenpaar bis zur Vorstellung eines neuen Prinzenpaares im darauffolgenden Jahr im Amt.

Die Erlenweins sind seit ihrer Jugendzeit begeisterte Karnevalisten. Das Prinzenpaar hat sich vor vielen Jahren das mit 9 und 16 Jahren in einem Ferienlager des Hülser SV kennengelernt. Heute, etliche Jahre später, ist das Ehepaar mit seinen zwei Kindern Felix (10) und Louisa (7) eine glückliche Familie. Nicht nur der Karneval verbindet sie, auch der Beruf. Stefan II. und Nicole II. sind nämlich beide Lehrer, beide arbeiten an der Montessori-Schule. Außerhalb ihres Berufslebens macht Nicole gerne Yoga und ist in einer Leistungsgruppe aktiv. Stefan vertreibt sich seine Freizeit mit sportlichen Aktivitäten wie Tennis und trifft sich mit seinem Stammtisch. Die beiden Kinder sind in ihrer Freizeit ebenfalls im Hülser SV aktiv, und beim Fußball, bzw. Tanzen, Turnen und Schwimmen dabei.