Brauchtum in Krefeld : Krefelds neuer Doctor humoris causa ist eine bekannte Krähe

Krefeld Mit Stefan Erlenwein wird am 15. Februar 2022 ein stadtbekannter Hülser zum neuen Doctor humoris causa promoviert. Das Rigorosum ist am 15. Februar im Stadtwaldhaus.

Der „Dachsbau“ hat alle Unbilden des Gastronomiegeschäfts unangefochten überstanden, und auch in Pandemiezeiten kann sich die gemütliche Gaststätte an der Hubertusstraße eines guten Zuspruchs erfreuen. Mehrmals im Jahre tagt hier der Stammtisch der Doctores humoris causa, die an diesem vertrauten Ort jeweils zum Datum des Karnevalauftaktes den Kandidaten oder die Kandidatin für die Aufnahme in die von Wolfgang Berritz als Dekan angeführte närrische Fakultät präsentieren.

Grundkriterien für Nominierung und Aufnahme sind, dass sich die neu aufzunehmende Person „um Krefeld verdient gemacht haben“ und daneben auch über eine ordentliche Prise an Humor verfügen muss. Dass auch Schlagfertigkeit kein Nachteil in dem erlauchten Zirkel aus Karnevalisten, Politikern und Wirtschaftsleuten ist, bewiesen Oberbürgermeister Frank Meyer und der aus Berlin kommende Otto Fricke gleich zu Beginn der Kandidatenvorstellung, als sie sich durch das Antippen der Fäuste pandemiekonform begrüßten. Meyer: „War der zu fest?“ Fricke: „Nee, bin trainiert. Ich muss mich überall mit Sozialdemokraten herumschlagen.“

Die Stimmung war gelöst, als das Rätsel um den 56. Doctor humoris causa gelöst wurde und Stefan Erlenwein in den Mittelpunkt trat. Für viele Krefelder und vor allem den Hülsern ist Erlenwein kein Unbekannter. Karneval wurde ihm durch seine Eltern in die Wiege gelegt. Heinz und Nancy waren 1981 das Hülser Prinzenpaar. Aktiv waren sie beim Flimm Flämmkes Club am Inrath, und so war es kein Wunder, dass der Filius bereits mit elf Jahren im Hülser Karneval tätig war. Zunächst beim „Jux und Klamauk“ – Kinderkarneval des Hülser Sportvereins, dann ab 1994 auf der Bühne beim Sechserrat der Katholischen Jugend Hüls, wo er sich von der Figur des Jüngsten der Bonanza – Cartwrights, Little Joe, bis zum „Breetlooksman“ hocharbeitete. Da waren seine Einzelauftritte und die selbst komponierten Karnevalslieder bereits Kult.