28. August bis 17. September 2023 Krefeld startet wieder beim Stadtradeln

Vom 28. August bis 17. September 2023 nimmt die Stadt Krefeld wieder am Wettbewerb Stadtradeln teil. Ab sofort sind Anmeldungen für das Stadtradeln möglich: In den drei Stadtradel-Wochen sind die Krefelder wieder aufgefordert, in dem Wettbewerb möglichst viele Kilometer per Fahrrad zu absolvieren und so ein Zeichen für Radmobilität und Klimaschutz zu setzen. Im Jahr des 650-jährigen Bestehens der Stadt Krefeld ist es die 15. Teilnahme am Stadtradeln. Nach dem Rekord des Vorjahres mit 558.486 erradelten Kilometern lautet das Krefelder Ziel für 2023, zum 650-jährigen Bestehen gemeinsam insgesamt die Marke 650.000 Kilometer zu erreichen.