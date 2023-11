Blitzstart für Krefelderin “Fliegerlust“-Gewürze heben weiter ab

Dass sie in ihrem Alter noch einmal so durchstarten würde, hätte sie vor der Pandemie nicht gedacht. Und auch das ist eine Botschaft, die sie anderen gerne mit auf den Weg geben würde: „Es gibt einfach keine Altersgrenze. Man kann auch mit Mitte 50 noch mal Gas geben. Und es ist auch ein Alter, in dem man sagen kann, ich will das jetzt, so will ich meine letzten Jahre bis zur Rente verbringen.“ Zwar habe sie mit zunehmendem Erfolg auch zunehmend Gegenwind bekommen. Neid sei ein Thema gewesen. „Wenn der Erfolg kommt, sind nicht nur Fans da. Das hätte ich vorher nie gedacht. Aber das sollte einen nicht davon abhalten weiterzumachen. Ganz im Gegenteil, dann erst recht.“ Gerade als Frau habe sie sich sehr durchsetzen müssen, auch gegen Männer in höheren Positionen. „Ich glaube, dass die jüngeren Frauen schon besser damit umgehen können. In meiner Generation war das noch anders. Aber man muss sein Ding machen“, sagt sie. Wofür sie es macht, merkt sie immer wieder, wenn sie Fanpost erreicht oder Freunde ihre Küchen mit ihren „Fliegerlust“-Dosen dekorieren. „Das ist für mich wie für den Künstler der Applaus.“