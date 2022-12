Pilotphase von Verwaltung und Jobcenter in Krefeld Start der Beratungsstelle für Wohn- und Bürgergeld im Seidenweberhaus

Die Einrichtung wird in den kommenden Tagen auch entsprechend von außen kenntlich gemacht. Krefelds Sozialdezernentin Sabine Lauxen bilanziert: „Eine Auswertung der vergangenen Tage zeigt, dass das Konzept der gemeinsamen Beratungsstelle von Jobcenter und Stadtverwaltung generell funktioniert und sinnvoll ist. Wir bieten Beratungsleistung an einer Anlaufstelle zum Wohle der Kunden. Ein ‚Ämter-Hopping‘ kann so vermieden werden. Die Abstimmung zwischen Stadtverwaltung und Jobcenter zu den einzelnen Themenfeldern hat sich sehr bewährt. Im neuen Jahr werden wir mit der Einrichtung in den Regelbetrieb gehen können. Wir rechnen dann noch einmal mit einem gesteigerten Interesse, da viele Menschen in den nächsten Monaten merken werden, dass aufgrund gestiegener Preise das Geld vorne und hinten nicht reicht.“ Um überprüfen zu lassen, ob ein Anspruch hinsichtlich Wohngeld oder Bürgergeld besteht, sei ein Besuch im Seidenweberhaus für Neukunden ratsam, betont Lauxen.